مليشيا مسلحة تمنع “أرحومة” من استلام مهام المدعي العسكري جماعة الإخوان الإرهابية تشن هجوم ضد "أرحومة" كونه كان آمر لمعسكر الزاوية بنظام القذافي

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أكدت مصادر إعلامية مطلعة إن ميليشيا مسلحة في العاصمة طرابلس، منعت اللواء مسعود ارحومة من تسلم مهامه ودخول مقر المدعى العسكري بعد أدائه لقسم اليمين القانوني أمام رئيس الحكومة عبد الحميد الدبيبة بنصف ساعة.

وقالت المصادر إن الميليشيات تحركت بأوامر من رئيس الأركان محمد الحداد، كون التعيين لم يتم مراجعته فيه .

وشنت لجان جماعة الإخوان الإرهابية هجوما على مسعود أرحومة بعد تعيينه، كونه كان آمر لمعسكر الزاوية إبان أحداث 17 فبراير 2011، بالإضافة إلى عدم انتمائه للتنظيمات الإرهابية، ورفضه لها.

وسبق للواء مسعود رحومة أن شغل منصب المدعي العام العسكري إبان حكومة الوفاق الوطني برئاسة فائز السراج قبل أن يغادر المنصب عقب حادثة الخطف الغامضة التي تعرض لها في 15 مارس 2018، إلا أنه تمت إقالته وتعيين خالد سليمان المعروف بـ”الشمعة” في المنصب.

وشغل أرحومة منصب وزير الدفاع المكلف بحكومة الثني، قبل أن يغادر منصبه إثر خلافات، كما رفض رئيس مجلس النواب عقيلة صالح تسميته وزيرًا للدفاع في أغسطس 2015، على خلفية إدانته من قبل هيئة الرقابة الإدارية وفق ما قاله النائب عدنان فوزي .

وواجه أرحومة اتهامات من قبل المدعي العام العسكري التابع للقيادة العامة اللواء فرج الصوصاع في العام 2015 متعلقة بـ«تجاوزات مالية وإنفاق دون وجه حق وانتحال صفة سيادية” .