مفوضية الانتخابات تعلن تسجيل مستويات مرتفعة للناخبين بالخارج

أخبار ليبيا24

أعلنت، المفوضية العليا للانتخابات، تسجيل منظومة تسجيل الناخبين بالخارج، ارتفاعا ملحوظا تجاوز ألفي ناخب، خلال الأسبوع الأول من افتتاحها.

وأوضحت المفوضية، أن عدد المسجلين اعتبارا من يوم 18 أغسطس الجاري وصل إلى (2,378) ناخبا من بينهم (1,769) من الرجال و(582) من النساء.

وأشارت المفوضية، إلى أن عدد المسجلين سابقا من الخارج كان (4,494) ناخبا من بينهم (2,936) من الرجال، و(1,558) من النساء.

وأكدت بأن العدد الكلي للمسجلين من الخارج حتى تاريخ هذا يوم 23 أغسطس الجاري، ارتفع إلى (6,872) ناخبا من بينهم (4,732) من الرجال و (2,140) من النساء.

وبيّنت المفوضية، أن نسبة الزيادة في التسجيل مقارنة بعدد المسجلين سابقا وصلت إلى 53 بالمائة.

ونشرت المفوضية، على موقعها صورة بيانية تظهر مستويات التسجيل بالخارج بحسب الدول الأعلى تسجيلا، حيث حلت بريطانيا بالمستوى الأولى بـ (1448) تلتها مصر بـ (907) وتركيا بـ (527) وكندا بـ (475) والولايات المتحدة الأمريكية بـ (414) وألمانيا بـ (405) وماليزيا بـ (267) والإمارات بـ(208) وفرنسا بـ (200) وتونس (184) إضافة إلى (1837) من دول أخرى.

وقالت المفوضية، إنه “بالنظر إلى هذه الزيادة المرتفعة التي تحققت خلال أسبوع واحد فقط من افتتاح المنظومة، فإنه يسرها أن تتوجه بالتهنئة إلى المسجلين من الجاليات الليبية بالخارج، وتثمن عاليا تحليهم بروح الوطنية وتطلعاتهم نحو بناء وطنهم ليبيا”.

ودعت المفوضية، كافة المواطنين المقيمين بالخارج، ممن لم يسجلوا بعد، إلى انتهاز هذه الفرصة والمشاركة في التسجيل.