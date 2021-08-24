متطوع في الجيش الليبي من مرتوبة: الإرهابيين حاولوا الزحف خارج درنة وكنا لهم بالمرصاد

أخبارليبيا24- خاص

محمد الحرش من مرتوبة متطوع في الجيش الليبي لمحاربة الجماعات الإرهابية يقول :”الكثير من رجال الأمن والمتطوعين في الأجهزة الأمنية والمساندين لها تعرضوا للخطف والإخفاء والقتل أيام سيطرة التنظيمات الإرهابية على مدينة درنة طيلة تلك السنوات العجاف”.

ويضيف الحرش الذي يتحدث إلى “أخبارليبيا24″ :”أذكر من بين الشهداء في تلك الفترة ما بين 2014 و2015، توفيق صالح، محمود كوشه، ومفتاح الموري وهؤلاء متطوعين في كتائب الجيش، قبل أن تبدأ المحاور والدخول للمدينة”.

الإرهاب تكالب على درنة

ظلت مدينة درنة وضواحيها لسنوات تحت سيطرة الجماعات الإرهابية بمختلف مشاربها وعقائدها الضالة، سيطرت على المدينة وبعض القرى والطرقات والأودية القريبة منها مستغلة تلك التضاريس للاختباء والتمركز.

ويتابع :”كثيرون نعرفهم من مدينة درنة في تلك الفترة كنا نسمع أنه تمت تصفيتهم أو خطفهم، بعض المختطفين كتبت لهم حياة جديدة وآخرون قتلوا وغيرهم ظل مصيرهم مجهولًا حتى الآن”.

معسكر مرتوبة

ويقول الحرش :”كنا متمركزين في معسكر مرتوبة، وبدأت تتوافد الأنباء أن الإرهابيين بدأوا يقتربون لذلك قررنا الخروج وإقامة نقاط استيقافات ومنها تشكل محور مرتوبة حتى تم تحرير مدينة درنة وضواحيها من كافة الجماعات الإرهابية”.

استعان الإرهابيين في المدينة بعناصر من خارج البلاد، حيث صارت مدينة درنة مقصدًا للجماعات الإرهابية وأصبح التنظيم يرسل لها الأمراء الأجانب والقضاة واعتبروها إحدى ولايات دولتهم المزعومة، إلا أن أحلامهم تبددت.

ويواصل المتطوع في الجيش الليبي حديثه :”أي عسكري أو متطوع كان يدخل لمدينة درنة يختفي ولايرجع حيث كانوا مستهدفون من قبل الجماعات الإرهابية التي سيطرت على المدينة لسنوات”.

ويؤكد الحرش بالقول :”التهديدات كانت مستمرة لم تتوقف، وحاولت الجماعات الإرهابية التمدد حيث تعدى ذلك حدود المدينة، وكان هذا السبب في خروجنا من المعسكر وأنشأنا محور مرتوبة ونقطة استيقاف لنحد هذا التقدم”.