ليبيا تواصل تحضيراتها للغابون..بتعادل ودي مع أم صلال

أخبارليبيا24

يواصل المنتخب الوطني لكرة القدم تحضيراته بمعسكره الخارجي بتركيا تحت إشراف المدرب الاسباني خافيير كلميني.

وخاض فرسان المتوسط ظهر اليوم الثلاثاء ثاني مبارياتهم التحضيرية في معسكر تركيا تعادل خلالها مع نادي أم صلال القطري 1-1.

وتعد هذه المباراة هي الثانية وديا حيث خاض زملاء محمد نشنوش لقاءً وديًا أمام البدع القطري انتهى بفوز المنتخب الليبي 1-0 بهدف نجم شبيبة القبائل محمد الطبال.

ويسعى كلمينتي من خلال المعسكر التحضيري للخروج بتشكيلة مثالية يخوض من خلالها أول مباريات المنتخب الليبي في تصفيات المونديال.

وتواجه ليبيا منافسها الغابون في الأول من سبتمبر المقبل على ملعب شهداء بنينا ببنغازي في أول جولات تصفيات أفريقيا المؤهلة لقطر 2022.