لاميس بن سعد تحث الليبيين بالخارج على التسجيل بمنظومة الانتخابات

24 أغسطس، 2021 11:01 ص
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ليبيا- عضوة ملتقى الحوار السياسي الليبي الدكتورة لاميس بن سعد

أخبار ليبيا24

حثّت، عضوة ملتقى الحوار السياسي الليبي، الدكتورة لاميس بن سعد، المواطنين الليبيين المقيمين بالخارج إلى التسجيل بمنظومة الناخبين بالخارج، لافتًا إلى أن ذلك يعد واجبًا وطنيًا.

وقالت، بن سعد، في تغريدة على منصة تويتر: “المقيمين في الخارج، تسجيلكم واجب وطني”.

وينتظر أن تشهد ليبيا نهاية هذا العام انتخابات برلمانية ورئاسية.

يأتي ذلك فيما أعلنت المفوضية العليا للانتخابات تسجيل ارتفاع ملحوظ، خلال الأسبوع الماضي، في عدد المسجلين بمنظومة تسجيل الناخبين بالخارج.

وأكدت المفوضية، أن عدد المسجلين اعتبارا من يوم 18 أغسطس الجاري وحتى 23 من نفس الشهر، وصل إلى (2,378) ناخبا من بينهم (1,769) من الرجال و(582) من النساء.

وأشارت المفوضية، إلى أن عدد المسجلين سابقا من الخارج كان (4,494) ناخبا من بينهم (2,936) من الرجال، و(1,558) من النساء.

وأوضحت المفوضية، أنه بهذه الأرقام ارتفع اجمالي عدد الناخبين المسجلين بالخارج إلى (6,872) ناخبا من بينهم (4,732) من الرجال و (2,140) من النساء.

وبيّنت المفوضية، أن نسبة الزيادة في التسجيل مقارنة بعدد المسجلين سابقا وصلت إلى 53 بالمائة.

ونشرت المفوضية، على موقعها صورة بيانية تظهر مستويات التسجيل بالخارج بحسب الدول الأعلى تسجيلا، حيث حلت بريطانيا بالمستوى الأولى بـ (1448) تلتها مصر بـ (907) وتركيا بـ (527) وكندا بـ (475) والولايات المتحدة الأمريكية بـ (414) وألمانيا بـ (405) وماليزيا بـ (267) والإمارات بـ(208) وفرنسا بـ (200) وتونس (184) إضافة إلى (1837) من دول أخرى.

وقالت المفوضية، إنه “بالنظر إلى هذه الزيادة المرتفعة التي تحققت خلال أسبوع واحد فقط من افتتاح المنظومة، فإنه يسرها أن تتوجه بالتهنئة إلى المسجلين من الجاليات الليبية بالخارج، وتثمن عاليا تحليهم بروح الوطنية وتطلعاتهم نحو بناء وطنهم ليبيا”.

ودعت المفوضية كافة المواطنين المقيمين بالخارج ممن لم يسجلوا بعد، إلى انتهاز هذه الفرصة والمشاركة في التسجيل.

 

24 أغسطس، 2021 11:01 ص
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