عودة للنشاط السياحي في طبرق واستقبال الوفود السياحية

أخبارليبيا24- خاص

قال رئيس جمعية طبرق للتراث والدراسات التاريخية عمر الهنيد إن المدينة شهدت عودة للنشاط السياحي واستقبال عدد من الوفود السياحية.

وأضاف الهنيد لـ”أخبارليبيا24″ أن مدينة طبرق شهدت عودة قوية لعدد من الزيارات من الوفود السياحية الداخلية والخارجية شملت المناطق السياحية المحيطة بالمدينة.

وأوضح رئيس الجمعية، أن مدينة طبرق لديها المعالم السياحية والتاريخية وكانت أكبر مسرح عمليات في الحرب العالمية الثانية، وقامت جمعية طبرق للتراث والدراسات التاريخية بالدعوة إلى إقامة برامج سياحية لمشاهدة هذه المعالم السياحية.

وأشار الهنيد إلى أنه تم خلال الأيام الماضية استقبال أول المجموعات السياحية من منظمة سيريناكا للسياحة والتراث ونظمت لهم جولات سياحية.

وذكر رئيس الجمعية أنه تمت زيارة المقبرة الألمانية (القلعة) وكهف مولد عمر المختار والإقامة في أحد فنادق المدينة وزيارة الرسمة الشهيرة في الحرب العالمية الثانية (جون بريل).

وأكد الهنيد أن نشاط الجمعية مستمر ونحن ننتظر عدد من الوفود الخارجية لتنظيم العديد من الزيارات لهم.