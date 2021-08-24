طبيب ليبي يحذر من انتشار كورونا في طبرق

أخبارليبيا24- خاص

حذر الطبيب ابن مدينة طبرق منير محمد بالريش الذي يعمل في مستشفى أوشنر بولاية لويزيانا الأمريكية تخصص باطني وكلى من انتشار كورونا في المدينة.

وقال بالريش في حديث مع “أخبارليبيا24″ اليوم الثلاثاء :”حالياً أنا في زيارة لمدينتي طبرق وقمت بزيارة لقسم العزل بمركز طبرق الطبي، وجدت الوضع كارثي بسبب تزايد الإصابات بحالات الكورونا من الكبار والصغار”.

وتابع الطبيب :”أمس تم أخذ 16 عينة وظهرت النتيجة 14 حالة موجبة، وقسم العزل ممتلئ والأكسجين متوفر ولكن نتخوف من زيادة الحالات وهو متوقع بسبب عدم الالتزام من المواطنين بالخطوات الاحترازية ونتخوف من نقص الأكسجين مستقبلاً”.

وأضاف بالريش :”الاطقم الطبية بقسم العزل تقوم بواجبها تجاه المرضى، وننصح المواطنين بالتطعيم فهو مهم جدا وأنا طعمت في أمريكا حيث الجميع قام بالتطعيم هناك”.

وأوضح الطبيب أن أي شخص يصاب بالكورونا بعد التطعيم ستكون الإصابة خفيفة ويشفى بسرعة.

ولفت إلى أن انتشار المناسبات الاجتماعية في طبرق سيساهم في انتشار المرض وعلى المواطنين الابتعاد عن التجمعات وارتداء الكمامة والتعقيم المستمر.