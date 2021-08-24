حملة تطعيم موسعة ضد كوفيد 19 في بنغازي

أخبار ليبيا24

أعلنت، إدارة الخدمات الصحية بنغازي، إطلاق حملة التطعيم الموسعة ضد كوفيد19 اعتبارا من يوم غد الأربعاء، وذلك بمركز تطعيم بنغازي العام بمجمع سليمان الضراط بالمدينة الرياضية.

وأوضحت الإدارة، أن الحملة ستستهدف المواطنين والمقيمين من عمر 18 سنة فما فوق، حيث سيتم إعطائهم تطعيم “سينوفارم” الصيني كجرعة أولى.

وأكدت الإدارة، أن فرق التطعيم ستعمل طيلة أيام الحملة من الساعة التاسعة صباحا وحتى السادسة مساء.

وأفادت، بأن على الراغبين في تلقي التطعيم إحضار بيانات الرقم الوطني ورقم جواز السفر، أما بالنسبة لغير الليبيين إحضار جواز السفر .