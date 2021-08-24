حارس الأهلي بنغازي جواد رزق يغادر إلى الغريم النصر

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نجح نادي النصر في ضم الحارس جواد رزق من غريمه التقليدي الأهلي بنغازي، في عقد سيمتد لموسمين قابل للتجديد، بحسب بحسب مصادر مقربة من النصر.

وفي تسجيل مصور، أعرب رزق، عن أمله في التوفيق مع ناديه الجديد، حيث قال: “إن شاء الله ربي يوفقنا مع نادي النصر ونكون عند حسن ظن الجمهور ونقدموا ما يليق بنادي النصر”.

وجواد رزق من الحراس المميزين في الدوري الليبي الممتاز، وقدم مع الأهلي بنغازي أداء جيدا حلال الموسم الماضي، وحل مع الفريق ثانيا في بطولة الدوري الليبي الممتاز للموسم 2018.

يأتي ذلك، فيما نجحت إدارة النصر في عقد عدة صفقات جديدة أبرزها ضم لاعب الارتكاز معاذ العمامي قادما من فريق الهلال كما جددت عقد الظهير عبد الشريف.