بلدية أوباري تعلن إيقاف العمل بخط نقل الطاقة أوباري-الفجيج من قبل مواطنين يطالبون بالتعويضات

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أعلنت بلدية أوباري قيام عدد من المواطنين بإيقاف أعمال مشروع خطوط نقل الطاقة أوباري-الفجيج بالمسار الواقع بأراضيهم بحجة عدم التزام الشركة العامة للكهرباء بالمدة المحددة لدفع التعويضات لهم.

وقالت البلدية، إن أحد المهندسين المُشرفين على تنفيذ المشروع ذكر أن المواطنين أوقفوا أعمال خط مسار المشروع الواقع بأراضيهم احتجاجا على عدم التزام الشركة العامة للكهرباء بالمُهلة التي تم تحديدها معهم، بشأن البدء في استكمال اجراءاتهم بدفع التعويضات خلال عشرة أيام من توقيع الاتفاق.

وأضافت البلدية، أن المهندس المختص أفاد بأن الأعمال كانت تسير على أحسن ما يُرام ولكنهم تفاجئوا بهذه التطورات التي أجبرتهم على التوقف عن العمل بالمشروع.

ونقلت البلدية عن المهندس، مطالبته للجهات المختصة، بضرورة التدخل لإنهاء هذه المشكلة.

وقال المهندس، إن عدم تسوية هذا الأمر في القريب العاجل سيؤخر الانتهاء من أعمال المشروع وفق الوعاء الزمني المحدد، الأمر الذي سينعكس سلبًا على المصلحة العامة والمواطنين على حد سواء.

وفي 09 أغسطس الجاري بحث نائب رئيس مجلس الوزراء، رمضان أبوجناح مع رئيس مجلس إدارة الشركة العامة للكهرباء وئام العبدلي والمدراء العامون بالشركة وبعض مدراء الدوائر، وقيادات وحكماء أوباري وضباط مديرية الأمن، إمكانية الوصول لحل لمشاكل الاعتراضات التي تواجه استكمال خط كهرباء أوباري-الفجيج جهد 220 ك.ف.

وتطرق الاجتماع لمناقشة، مطالب الأهالي، فيما يتعلق بالتعويضات نتيجة تنفيذ أعمال مشروع مد الخطوط وتركيب الأبراج، حيث تعهد أبوجناح بأن حكومة الوحدة ستعمل على تسوية أوضاع المواطنين وفق مطالبهم المذكورة.