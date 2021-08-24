النقاصة: توحيد المؤسسة العسكرية مهمة صعبة على لجنة 5+5 النقاصة: على الأطراف الدولية الضغط على كل القيادات العسكرية لوضع هيكلية اللجيش واختيار قيادات له

أخبار ليبيا 24 – خبر

قال عضو اللجنة العسكرية المشتركة 5+5 مختار النقاصة، إن مهمة اللجنة تتلخص في مراقبة وتنفيذ آلية وقف إطلاق النار وخروج كافة المرتزقة والمقاتلين الأجانب عن كامل التراب الليبي، بحسب قوله.

وأضاف النقاصة، في تصريح لوكالة “سبوتنيك” الروسية ” لم تُكلف اللجنة وليس من مهامها توحيد المؤسسة العسكرية، زاعما أن توحيد المؤسسة مهمة صعبة على اللجنة، وذلك بسبب انقسام المؤسسة العسكرية والهجوم على العاصمة، على حد تعبيره.

وادعى أن العمل على توحيد الجيش الليبي يبدأ من خلال مباشرة وزير الدفاع بتوحيد الإدارات التابعة له بكافة ربوع البلاد ومن بينها الحسابات العسكرية وحرس المنشآت النفطية.

ولفت إلى أن هناك صعوبة في تنظيم الانتخابات من الناحية الأمنية خاصة في ظل انقسام المؤسسة العسكرية، على حد قوله.

وتابع” أتساءل عن إصرار المجتمع الدولي والبعثة الأممية على إجراء الانتخابات دون الاهتمام بتوحيد المؤسسة العسكرية؟.”

وطالب الأطراف الدولية الفاعلة، بالضغط على كل القيادات العسكرية والسياسية لوضع هيكلية مؤسسة عسكرية موحدة واختيار قيادات لها غير جدلية وتكون بعيدة عن التجاذبات السياسية ولاؤها لله ثم الوطن، على حد قوله.

وشدد على أن التهديد بالحرب والتصعيد العسكري الحاصل بالمنطقة الوسطى سيجعل الوضع متأزماً، فاللجنة تعمل بشكل مستمر على إبعاد شبح الحرب مجدداً” على حد زعمه.