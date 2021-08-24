المصافي النفطية في ليبيا حسب السعة الإنتاجية
أخبار ليبيا24 – إنفوغرافيك
01-مصفاة راس لانوف: 220.000 برميل
يدير المصفاة: الشركة الليبية الإماراتية “ليركو”
02- مصفاة الزاوية: 120.000 برميل
يدير المصفاة: شركة الزاوية لتكرير النفط
03- مصفاة طبرق: 20.000 برميل
يدير المصفاة: شركة الخليج العربي للنفط
04- مصفاة البريقة: 10.000 برميل
يدير المصفاة: شركة سرت للنفط
05- مصفاة السرير: 10.000 برميل
يدير المصفاة: شركة الخليج العربي للنفط
مجموع ما تنتجه المصافي: 380 ألف برميل يوميا
المصدر: منصة إنرجي كابيتال باور