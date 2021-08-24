الصويعي يكشف مصير حضور الجماهير لمباراة الغابون

24 أغسطس، 2021 12:07 ص
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عبد الناصر الصويعي
عبد الناصر الصويعي

أخبارليبيا24

كشف الأمين العام للاتحاد الليبي لكرة القدم عبد الناصر الصويعي أن الاتحاد الليبي للعبة ينتظر ردًا حاسمًا من الاتحاد الأفريقي “كاف” حول السماح للجماهير بحضور مباراة المنتخب الليبي أمام ضيفه الغابوني الشهر المقبل.

وأضاف الصويعي في تصريح لإحدى القنوات الفضائية “أن الإجراءات تتطلب بعض الوقت، حيث يسمح الكاف بحضور نسبة 10‎%‎ فقط من سعة الملعب”.

ويستعد المنتخب الوطني لمواجهة منافسه الغابوني في الأول من سبتمبر المقبل بملعب شهداء بنينا على حساب الجولة الأولى من تصفيات أفريقيا المؤهلة لمونديال قطر 2022.

ويواصل زملاء نشنوش استعداداتهم بمعسكر خارجي بتركيا يتخلله عدد من المباريات الودية وسيتجه المنتخب بعد نهاية المعسكر مباشرة إلى بنغازي.

24 أغسطس، 2021 12:07 ص
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