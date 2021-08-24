السفير المصري يؤكد استعداد شركات بلاده للعمل في قطاع النفط الليبي السفير المصري : القاهرة حريصة على تعزيز التعاون المشترك في كافة المجالات

أخبار ليبيا 24 – خبر

قال السفير المصري لدي ليبيا تامر مصطفى، إن الشركات المصرية العاملة في مجال النفط مستعدة للتعاون والعمل في ليبيا .

جاء ذلك خلال استقبال وزير النفط والغاز بحكومة الوحدة محمد عون للسفير المصري أمس الإثنين والوفد المرافق له .

وأشاد عون وفقا لما ذكره بيان للمكتب الإعلامي لوزارة النفط والغاز، بعمق العلاقات الليبية المصرية الضاربة جذورها منذ القدم، مرحبًا بتعيين سفير جديد لجمهورية مصر العربية في ليبيا، وبعودة نشاط السفارة المصرية في ليبيا، ودورها المحوري المرتقب في تعزيز العلاقات الاقتصادية والسياسية بين البلدين .

من جانبه، أكد السفير المصري حرص بلاده على تعزيز التعاون المشترك في كافة المجالات، مؤكدًا أن الشركات المصرية العاملة في مجال النفط والغاز على استعداد للتعاون المشترك في ليبيا .