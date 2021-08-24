السعيطي يكشف عن انتدابات الأهلي بنغازي الجديدة الأهلي يتعاقد مع "4" لاعبين محليين ومحترفان أجنبيان

أخبار ليبيا 24 – رياضة

كشف رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي بنغازي خالد السعيطي أن إدارة النادي ستتعاقد مع “4” لاعبين محليين ومحترفان أجنبيان .

السعيطي أضاف “عبر برنامج ميادين الذي يبث على قناة ليبيا روحها الوطن سيتم تصعيد “5” من اللاعبين للفريق الأول ” من الأواسط.

وكانت إدارة النادي الأهلي بنغازي قد قررت الاستغناء على عدد من اللاعبين أبرزهم الشامخ العبيدي والمعتصم بالله التايب وعبد الله الشعافي كما غادر الفريق عبد الله العرفي وإبراهيم بودبوس وجواد رزق .

ويسعى الأهلي لتجديد دماء الفريق الأول بالنادي استعدادا لخوض غمار المنافسات المحلية للموسم الجديد .