السايح يستعرض إجراءات تسهيل مشاركة النساء في الانتخابات مع وزيرة المرأة التأكيد على التوعية للمرأة وترسيخ مفهوم المشاركة دون تهميش أو تمييز

أخبار ليبيا 24

استقبل رئيس مجلس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، عماد السايح، اليوم الثلاثاء، وزيرة الدولة لشؤون المرأة في حكومة الوحدة الوطنية حورية خليفة الطرمال، بحضور عضو مجلس المفوضية رباب حلب، وذلك بديوان مجلس المفوضية.

بحث الاجتماع آليات التعاون بين المفوضية ووزارة الدولة لشؤون المرأة في إطار التحضيرات للاستحقاق الانتخابي المقرر في 24 ديسمبر القادم، وسبل دعم الجهود الرامية إلى تعزيز مشاركة المرأة الليبية في الانتخابات.

واستعرض السايح خلال اللقاء الإجراءات التي اتخذتها المفوضية لتسهيل مشاركة المرأة بالانتخابات، وخاصة بعد استحداث وحدة دعم المرأة بالمفوضية، كما تحدثت عن البرامج التي تنظمها الوحدة في مجال التوعية وترسيخ مفهوم مشاركة جميع الفئات المجتمعية، دون تهميش أو تمييز.

من جانبها ثمنت الوزيرة حورية الطرمال، جهود المفوضية والدور الذي تقوم به من أجل تمكين النساء الليبيات من ممارسة حقهن في الانتخاب، مؤكدة على أهمية التعاون من أجل القضاء على كافة الممارسات التي تحد من دور المرأة السياسي، وإتاحة مساحات أوسع لمشاركتها في بناء الوطن.