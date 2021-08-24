الرئيس التونسي يمدد تعليق عمل البرلمان إلى أجل غير مسمى

أخبار ليبيا24

مدد الرئيس التونسي، قيس سعيد، الأمر الرئاسي المتعلق بتعليق أعمال البرلمان ورفع الحصانة عن كل أعضائه.

وقالت الرئاسة التونسية، في وقت متأخر الإثنين، “أصدر رئيس الجمهورية قيس سعيّد، أمرا رئاسيا يقضي بالتمديد في التدابير الاستثنائية المتخذة بمقتضى الأمر الرئاسي عدد 80 لسنة 2021 المتعلق بتعليق اختصاصات مجلس نواب الشعب وبرفع الحصانة البرلمانية عن كل أعضائه، وذلك إلى غاية إشعار آخر”.

وأضافت الرئاسة، أن “رئيس الدولة سيتوجه في الأيام القادمة، ببيان إلى الشعب التونسي”.

يأتي ذلك بعد نحو شهر من قرار الرئيس التونسي تجميد كل سلطات مجلس النواب ورفع الحصانة عن كل أعضاء البرلمان وإعفاء رئيس الوزراء هشام المشيشي من منصبه.