الدبيبة يعد بدعم ناديي الاتحاد والأهلي طرابلس خلال مشاركاتهما الأفريقية

24 أغسطس، 2021 12:39 م
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ليبيا- رئيس الحكومة يلتقي رئيسا ناديي الاتحاد والأهلي طرابلس

أخبار ليبيا24

تعهد رئيس الحكومة، عبدالحميد الدبيبة، بتقديم الدعم اللازم لفريقي لحامل لقب ووصيف بطولة الدوري الليبي الممتاز لكرة القدم، الاتحاد والأهلي طرابلس خلال المشاركات الأفريقية.

والتقى الدبيبة، الإثنين، مع رئيسي ناديي الاتحاد، محمود عبودة، والأهلي طرابلس، ساسي أبوعون، حيث قدم لهما التهنئة عن أدائهم الفني الممتاز خلال الموسم الرياضي السابق.

وأفادت الحكومة، أن الدبيبة بحث معهما استعدادات فريقيهما للمشاركة الأفريقية التي سيخوضها الفريقين، وما يحتاجونه لهذه المشاركة القارية.

وأضافت، أن الدبيبة أعلن أنه سيتم تقديم الدعم اللازم للفريقين لتمثيل ليبيا بأحسن صورة في هذه المشاركة الأفريقية، ولتوفير سبل الراحة اللازمة للاعبين والطاقم الفني في التنقل والسفر في مبارياتهم المرتقبة.

24 أغسطس، 2021 12:39 م
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