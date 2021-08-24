الدبيبة يخصص 2.250 مليار دينار لإعادة الإعمار تعرف على حصة كل مدينة من مخصصات الإعمار

أخبار ليبيا 24

أعلنت حكومة الوحدة الوطنية، برئاسة عبد الحميد الدبيبة عن تخصيص مبلغ 2.250 مليار دينار لصالح صندوق الإعمار، على أن يكون ذلك بالخصم من الرسوم المفروضة على مبيعات النقد الأجنبي في البلاد بموجب القرار رقم 1300 لسنة 2018 .

ونص القرار، الذي حمل رقم 321 لسنة 2021، في المادة الأولى، على أن توزع المخصصات بواقع 750 مليون دينار لصالح صندوق إعمار جنوب طرابلس وسهل الجفارة .

والرقم نفسه سيخصص لصندوق إعمار مدينتي بنغازي ودرنة، على أن يكون نصيب سرت 500 مليون دينار، و250 مليون دينار لصندوق إعمار مرزق.

ونصت المادة الثانية من القرار الحكومي على أن يتولى مصرف ليبيا المركزي إيداع المبلغ في الحسابات المصرفية للصنادق، على أن تصرف هذه المبالغ وفقًا للأغراض المنشأة من أجلها صناديق الإعمار.

ونصت المادة الثالثة على أن تقدم صناديق الإعمار تقارير دورية لوزارتي التخطيط والمالية، بشأن الإنفاق.