الخارجية والاتحاد الأوروبي يحضران لتوقيع وتفعيل مذكرات تفاهم متوقفة منذ سنوات

أخبار ليبيا24

بحثت وزارة الخارجية تعزيز التعاون الثنائي بين ليبيا ومفوضية الاتحاد الأوروبي، والتحضير لتوقيع وتفعيل مذكرات للتفاهم متوقفة منذ 2008 في عديد المجالات.

جرى ذلك خلال اجتماع عقده ‏وكيل وزارة الخارجية لشؤون التعاون الدولي والمنظمات، عمر كتي، الإثنين، في حضور مدراء إدارات، التعاون الدولي والمنظمات الدولية ومنظمات المجتمع المدني بوزارة الخارجية، مع بعثة الإتحاد الأوروبي لدى ليبيا.

وأفادت الخارجية، أنه تمت مناقشة إمكانية انضمام دولة ليبيا إلى برامج الاتحاد الأوروبي لدول جنوب المتوسط للتنمية المستدامة.

وأضافت، كما تم خلال الاجتماع مناقشة ملف الهجرة غير الشرعية، وملف تنظيم عمل منظمات دول الاتحاد الأوروبي غير الحكومية في ليبيا، والتحضير لتبادل الزيارات بين الجانبي، انطلاقاً من شهر سبتمبر القادم ، لتوطيد أواصر العلاقات بين ليبيا ودول الاتحاد الأوروبي.