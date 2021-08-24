أوحيدة: “الدبيبة” هو من يعرقل الميزانية

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قال عضو مجلس النواب، جبريل أوحيدة، إن رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبد الحميد الدبيبة، هو من يعطل تمرير الميزانية داخل مجلس النواب.

وأوضح في تصريحات له أن حكومة الدبيبة، تطالب بإقرار الميزانية ومع ذلك لم تهتم بتعديل الملاحظات التي أبداها المجلس على مشروع الميزانية.

وأكد أن قرار الدبيبة الأخير بـتخصيص مليار دينار لمنحة لدعم الزواج الشباب، وتخصيص مليار و700 مليون دينار كقروض سكنية لمواجهة عزوف الشباب عن الزواج، وتوفير فرص عمل لهم، وتقليل نسب البطالة، هو مجرد دعاية لكسب دعم شريحة الشباب.

و بلغت القيمة الإجمالية لمشروع قانون الميزانية الأخير المحال على مجلس النواب أكثر من 111 مليار د.ل .

وأكدت عضو مجلس النواب حليمة العائب في تصريحات سابقة لوكالتنا وصول مشروع الميزانية العامة للدولة إلى مجلس النواب بقيمة إجمالية بلغت “111,273,260,670 ” مليار دينار ليبي.

العائب قالت إنه تم توزيع بنود الميزانية على كافة الأعضاء الموجودين داخل المجلس للنظر فيها، وأنه تمت أحالة الميزانية إلى لجنة المالية لإعادة النظر في التعديلات الأخيرة التي حصلت بها، مشيرًا إلى أنه تمت على الفور تعليق الجلسة .

وجاء في المادة الأولى من قانون الميزانية أنه يحق إنفاق مبلغ مالي وقدره “111,273,260,670” مائة وأحدا عشر مليار ومائتان وثلاثة وسبعون

مليون ومائتان وستون ألف وستمائة وسبعون دينار ، مايعادل “20,049,236,156 دولار أمريكي” .

وبلغت قيمة باب المرتبات وما في حكمها، 43,919,953,450 دينار ليبي، وقيمة النفقات التسييرية والتشغيلية 18.753.307.400دينار ليبي، والباب الثالث لمشروعات وبرامج التنمية بلغ 20.000.000.000 دينار ليبي، وباب نفقات الدعم 22.600.000.000 دينارليبي، والباب الخامس والأخير لنفقات الطواري بلغ قيمته 6.000.000.000 دينار ليبي، حيث بلغ أجمالي الميزانية 111.273.250.670 دينار ليبي .