معهد النفط يستأنف الدراسة يوم الأحد المقبل

أخبار ليبيا 24

أعلنت لجنة إدارة معهد النفط للتأهيل والتدريب استئناف الدراسة للعام التدريبي “2020 – 2021″، اعتبارا من الأحد المقبل، وذلك للسنتين الثانية والثالثة ولكافة التخصصات.

ودعت اللجنة المتدربين إلى اصطحاب تحليل “بي سي آر” الخاص بالكشف عن فيروس كورونا المستجد، على أن يكون صادرا قبل 72 ساعة كحد أقصى قبل الوصول لمقر المعهد، وفق بيان المعهد بموقع فيسبوك.

كما طالب البيان بالالتزام بالبروتوكول الصحي المعتمد متضمنا ارتداء الكمامات الطبية، وتطبيق التباعد الجسدي، واستعمال المعقمات اليدوية.

ووجهت الإدارة بإحضار المقررات والمناهج الدراسية المسلمة في بداية العام التدريبي، مشيرة إلى أن المرافق الخدمية بالمعهد الإسكان والمطعم وأخرى، ستكون متاحة أمام المتدربين اعتبارا من السبت المقبل.

وفي 10 يوليو الماضي، علقت الدراسة في المعهد نظرا لتفاقم الوضع الوبائي في البلاد، وازدياد حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد؛ وذلك للحفاظ على سلامة المتدربين وأعضاء هيئة التدريس والموظفين.