مسؤول بسجن قرنادة يكشف تفاصيل جديدة بخصوص السجناء الهاربين

أخبارليبيا24- خاص

كشف مسؤول بسجن قرنادة اليوم الإثنين أن أهالي 50 سجينًا هاربًا قاموا بتسليمهم بعد ساعات من حدوث التمرد، باستثناء 29 سجنياً.

وأوضح المسؤول في تصريح لـ”أخبارليبيا24″ أن هؤلاء الـ 50 قام ذويهم بتسليم في اليوم الثاني لهروبهم، لافتًا إلى أنه عقب ذلك قام أهالي 10 سجناء آخرين أيضًا بنفس الخطوة وسملوا أبنائهم للأجهزة الأمنية.

وأشار المسؤول الذي فضل عدم الكشف عن هويته إلى أنه لا يزال حتى الآن 19 سجينًا لم يتم تسليمهم، مؤكدًا أنه جاري التفاوض مع أهلهم.

وأكد المسؤول بسجن قرنادة أنه تم تحويل تسعة ضباط من مجموعة الغفارة للتحقيق في واقعة هروب السجناء ونقلهم إلى مقر القيادة العامة.

وذكر المسؤول أيضًا أنه يوجد 5 أعضاء من الشرطة القضائية مصابين أثناء محاولتهم للسيطرة على التمرد والشغب داخل السجن.

ولفت المسؤول في السجن إلى أن الهاربين من أصحاب قضايا القتل والسرقة والمخدرات وغيرها من القضايا الجنائية.

وشهد القاطع المدني داخل سجن قرنادة اليومين الماضيين حالة من الفوضى بدأت بافتعال حريق أولاً داخل العنابر، وخروج الوضع عن السيطرة، فطلب أعضاء الشرطة القضائية الدعم من مديريات الأمن وتم اكتشاف هروب عدد من المساجين.