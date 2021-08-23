كليمنتي يستدعي سلتو لمعسكر المنتخب الوطني

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استدعى مدرب المنتخب الوطني لكرة القدم، خافيير كليمنتي، المهاجم أنيس سلتو المحترف في صفوف فريق الفتح الرياضي الرباطي المغربي، للالتحاق بمعسكر المنتخب في مدينة أزميت التركية.

وقال المركز، “بناءً على تعليمات المدرب خافيير كلمتني تقرر إضافة اللاعب أنيس السلتو ليدعم صفوف الفريق الوطني”.

وأكد المركز، أن “من المتوقع وصوله إلى معسكر الإعداد في مدينة أزميت التركية خلال اليومين القادمين”.

ويواصل المنتخب الوطني لكرة القدم من نحو عشرة أيام تدريباته اليومية داخل معسكره في مدينة أزميت التركية، استعدادا لخوض مواجهات الجولة الثانية من التصفيات الأفريقية، المؤهلة لكأس العالم 2022 في قطر، والتي ستنطلق خلال شهر سبتمبر المقبل.