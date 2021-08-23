قوة فرض القانون بنغازي تضبط شخصًا بحوزته 3 آلاف قرص “بترل” المُخدر

أخبار ليبيا 24

تمكنت قوة فرض القانون بنغازي من القبض على تاجر مخدرات بمنطقة الوحيشي يقوم بجلب الأقراص المخدرة من دولة مصر بمساعدة صهره.

وأوضح مكتب الإعلام الأمني بمديرية أمن بنغازي، الأحد، أن معلومات وردت إلى فرع مكافحة المخدرات عن طريق مصدر سري موثوق تفيد بجود أشخاص يقومون بتجارة المخدرات بمنطقة الوحيشي ببنغازي.

مشيرا إلى أن قوة فرض القانون قامت بأمرة، العقيد جمال العمامي، بمهمة البحث والتحري عن الأشخاص القائمين على عمليات بيع المخدرات وتم الانتقال إلى المكان وإعداد كمين محكم لأحد التجار بعد تتبع تحركاته بمهنية الأعضاء.

وأكد المكتب أنه ضبط التاجر متلبساً وبحوزته عدد 3 آلاف حبة نوع بترل كما ضبط بحوزته عدد 5 أقراص نوع إكسترا سي.

وأوضح المكتب أنه تم تحريز الضبطيات وبالانتقال إلى القسم اعترف التاجر بأن الكمية تخصه وأنه تحصل عليها بجلبها من دولة مصر بمساعدة صهره، ليتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية في حقه.