جهاز النهر يعلن قرب وصول المياه إلى زليتن ومصراتة

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أعلن جهاز النهر الصناعي، قرب وصول مياه النهر الصناعي لمدينتي مصراتة وزليتن خلال الساعات القادمة من اليوم الإثنين.

وقال الجهاز، إن غرفة التحكم الرئيسية بمنظومة الحساونة – سهل جفارة أكدت وصول مياه النهر الصناعي لنقطة التغذية T/O الواقعة بالقرب من مدينة مصراتة.

وأوضح الجهاز، أنه مع زيادة الضغط والامداد المائي؛ فإن من المتوقع وصول المياه لمدينتي مصراتة وزليتن، مساء اليوم الإثنين.

وكان جهاز النهر، قد بدأ ضخ المياه بمنظومة الحساونة-سهل الجفارة بعد جهود اللجنة العسكرية المشتركة مع قبيلة المقارحة التي أدت إلى إعادة فتح النهر الصناعي.

وكان بعض من شباب قبيلة المقارحة قد أجبروا جهاز النهر عن وقف تدفق المياه إلى طرابلس وبقية المدن الغربية، بسبب عدم استجابة الحكومات المتعاقبة لمطالبهم المتمثلة في إطلاق سراح، رئيس المخابرات الليبية السابق، عبدالله السنوسي، بسبب حالته الصحية.