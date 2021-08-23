جنائي العزيزية يضبط طفلان ادعيا أنهما مخطوفان ويحتاجان للفدية

أخبارليبيا24

كشفت وزارة الداخلية في حكومة الوحدة الوطنية اليوم الإثنين أنه تم ضبط طفلان تظاهرا بأنهما مخطوفان بعد إبلاغ ذويهما بأن خاطفيهم يطلبون فدية من أجل إطلاق سراحهما.

وأضافت الوزارة أن أعضاء قسم البحث الجنائي بوحدة العزيزية بمديرية أمن الجفارة تمكنوا من ضبط الطفلين “م، ا، ا” و”م، أ ،ع”، وذلك بعد الاشتباه بهما بالقرب من إحدى محطات الوقود بالمنطقة.

وأوضحت وزارة الداخلية أنه باستجوابهما اتضح بأنهما مقيمين بمنطقة غوط الشعال ويتصلان بذويهما وأبلغوهما بأنهما مخطوفين في إحدى المدن الليبية ويحتاجان مبلغ 16 ألف دينار من أجل إخلاء سبيلهما.

وأشارت وزارة الداخلية إلى أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيالهما وإحالتهما إلى مركز شرطة غوط الشعال.