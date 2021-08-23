تسييري طبرق يبحث مع جهاز تطوير المراكز الإدارية عدد من المشاريع

أخبار ليبيا 24 – خاص

بحث رئيس المجلس التسييري لبلدية طبرق فرج بوالخطابية اليوم الإثنين مع مدير مكتب جهاز تنمية وتطوير المراكز الإدارية عبدالله الحبوني عدد من المشاريع.

وناقش بوالخطابية خلال الاجتماع بحضور مدير عام مركز طبرق الطبي فرج الحالي مشروع استكمال مدرسة بـ 20 فصل في حي المختار.

واستعرض رئيس المجلس مشروع مبنى إدارة القضايا بحي الحامية سابقاً إضافة إلى دارسة إنشاء عدد 2 مدرسة في حي الأندلس الغربي والشرقي.

وناقش بوالخطابية أيضًا مشروع الرفع المساحي والحصر والتوثيق لإنشاء عدد 5000 وحدة سكنية إضافة إلى إمكانية تفعيل عدد من المشاريع الصحية منها إنشاء عيادة جديدة في الاحياء الغربية بالمدينة.