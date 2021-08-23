بالفيديو: هكذا كانت بداية الانتصار على الإرهاب في بنغازي.. تفاصيل لأول مرة يرويها “ناصر الحاسي”

أخبار ليبيا24

لم يكن، طريق محاربة الإرهاب واستئصال جذوره، الذي سلكه الليبيون، طريقا سهلا، بل كان شاقا وصعبا ومحفوفا بالمخاطر الجسيمة، لكن وبفضل عزيمة الرجال ونضالهم وصمودهم وإيمانهم بحق شعبهم في الحياة، استطاعوا افشال، مخططات الجماعات الإرهابية، في معركة استمرت لسنوات، لطردها وإنها وجودها في كل أراضي الوطن.

وفي واحدة، من اللقاءات مع أسر من قدموا أرواحهم فداءً للوطن، التقت وكالة أخبار ليبيا24، مع رئيس عرفة وحدة “ناصر فرج عبدالله الحاسي” بسلاح الجو الليبي، عضو غرفة عملية الكرامة، وشقيق الشهيدين “نعيم الحاسي” الذي ذبح بدم بارد أمام معسكر الصاعقة ببوعطني من قبل الجامعات الإرهابية و”فضل الحاسي” الذي كان آمر التحريات الخاصة بقوات الصاعقة، وكان من الشخصيات العسكرية، الذين كان من أهم أبطال المواجهين للجماعات الإرهابية، والذي استشهد نتيجة انفجار لغم بمنطقة سوق العرب بالسلماني.

وفي مستهل اللقاء، يقول الحاسي: إن “الحديث يطول عن محاربة الإرهاب ومن أراد الدمار لليبيا”.

ويضيف: “كان الوطن يُنادي وكانت الناس قد ثارت بثورة لأجل تصحيح الأمور في ليبيا، غير أن تلك الثورة تأدلجت تحت مسميات “أنصار الشريعة” وتحت العمليات الإجرامية واستقطاب الشباب الليبي والتي كان ظاهرها فعل أعمال الخير”.

ويتابع الحاسي: “نجحت أنصار الشريعة في تحقيق الخطوة الأولى، ولكن اتضحت لنا نحن كأمنيين وعسكريين الصورة والرؤية ونبّهنا المسؤولين في تلك الأيام بأن تلك الجماعات بدأت في تجميع الأسلحة وإرسالها لعدة مناطق منها درنة وإجدابيا والصحراء، وهو أمر يدعو إلى القلق وبأن القادم أصبح مظلمًا وسيؤدي بالبلاد إلى الهاوية”.

ويقول الحاسي: “تجاوزنا في تلك المرحلة سنوات (2011 و2012و2013) بعدها بدأ يتنادى الشباب وخاصة العسكريين، ونذكر هنا قصة، الشهيد العميد محمد هدية، والذي كان قراره واضحًا حينها بصفته آمر الذخيرة والتسليح في الجيش الليبي، بأن تكون الأسلحة داخل المخازن، غير أن تلك الجماعات رفضت ذلك ووقعت قرار تصفيته”.

وكان اغتيال العميد محمد هدية على يد الجماعات الإرهابية يوم الجمعة 10 أغسطس 2012.

ويضيف الحاسي: “من هنا انطلقت القصة، وبدأت الأمور تسير نحو الظلام وبدأوا في اصطياد كل من يقول كلمة حق وكل من يطالب بقيام الدولة وبناء مؤسسة الجيش والشرطة لاستقرار الدولة”.

ويتابع: “قوبل الجميع سواء المدنيين أو العسكريين بقطع الرؤوس والتفجير والاغتيالات بدم بارد وزهقت أكثر من 700 روح في مختلف المناطق وأغلبهم في بنغازي”.

ويقول، الحاسي: “في تلك الفترة كانوا يروجون بأن من يرتكب هذه الجرائم هم “أزلام النظام السابق”.

ويضيف: “نحن كعسكريين وأمنيين رفعنا شعار الإنذار النهائي بأن القتل أصبح مباحًا في عموم ليبيا من قبل هؤلاء المجرمين، إذ توالت عمليات الاغتيال للكثير من الشخصيات”.

عملية الكرامة

ويواصل الحاسي: “بعد تلك الأحداث اتجهنا إلى اللواء خليفة حفتر (القائد العام للقوات المسلحة الآن) لتقديم العرض إليه بأن يقود الجيش والمتطوعين لمحاربة تلك الفئة وقد كانت ردوده قوية جدًا بأن الوطن ينادي ولابد من الوقوف معه”.

ويضيف: “انطلقت المرحلة بتجهيز أنفسنا وانطلقنا بداية بأن يكون يوم 16 مايو 2014 هو الانطلاقة الأولى، وقد كان رسالة بدخولنا إلى مقر “راف الله السحاتي” بأن نقول لهؤلاء “الغجر” المجرمين الخارجين عن الإسلام بقطع الرؤوس والغدر والاعتداء على المظلومين بـ “أننا هنا”.

ويقول: “خرجنا بمن اتفق معه من رجال الوطن الخيرين في ذلك اليوم وكانت الضربة الأولى. كُنا حينها لا نمتلك السلاح وكان الهدف السيطرة على أسلحتهم لبدء المعركة”.

ويضيف: “قدمنا الشهداء والجرحى خلال المعركة وأشياء كثيرة على الأرض واليوم الحمد لله أصبحنا نمتلك ولو جزئية 70 بالمائة من الأمن والاستقرار وبناء المؤسسة العسكرية”.

ويتابع الحاسي: “الشهداء كثر ومن بينهم شقيقي فضل الحاسي وغيره مثل عزمي البرغثي وأبوبكر الفسي ومحمد المدهاك وصالح جودة وغيرهم الكثير والكثير”.

الكثير من أبناء ليبيا نذروا أنفسهم لاجتثاث الإرهاب ووهبوا حياتهم لتنعم بالسلام والأمان.

ويقول الحاسي: “الوطن ليس كلمة، الوطن فعل والمفروض تنقش أسماء الشهداء على شوارع مدينة بنغازي وميادينها”.

ويختتم الحاسي: “رسالتنا بأن تكون ليبيا بخير ونحن كمؤسسة عسكرية سائرين في الطريق الصحيح وقد بنينا الجيش بسواعد أبنائنا”.