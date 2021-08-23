الهيئة التنسيقية للرقابة على الانتخابات تقيم دورة في طبرق

أخبار ليبيا 24

نظمت الهيئة التنسيقية للرقابة على الانتخابات، دورة لإعداد مراقبين للانتخابات في طبرق، بمشاركة عدد كبير من مؤسسات المجتمع المدني.

وجرت الدورة، الأحد في قاعة الاجتماعات بالمركز الثقافي، في حضور مدير مكتب المفوضية العليا للانتخابات طبرق وأعضاء اللجنة المركزية لانتخاب المجلس البلدي طبرق.

وقد تم تفعيل، مكتب الهيئة بطبرق، وفي ختام تم تسليم شهادات لكل المشاركين في الدورة.

وأكد أعضاء الهيئة، إقامة دورة سبقت هذه الدورة ببلدية بئر الأشهب، كما سوف تقام دورات في باقي البلديات .

وعقد أعضاء الهيئة، مع عميد بلدية طبرق، فرج بوالخطابية، لشرح فكرة الدورة وعرض المشاكل والعراقيل التي تواجه المواطنين في بلدية طبرق حول منظومة التسجيل حتى يتسنى لكل المواطنين الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات المقبلة.