الميهوب: سيطرة العناصر المسلحة على الحدود مع تونس تسهل انتقال الإرهابيين

أخبار ليبيا 24

قال رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، طلال الميهوب، إن الحدود الليبية مع تونس تقع تحت قبضة العناصر المسلحة، الأمر الذي يجعل من السهولة انتقال العناصر الإرهابية بين البلدين.

وأضاف الميهوب، في تصريحات خص بها وكالة “سبوتنيك” الروسية، أنه من الطبيعي أن تكون العناصر المتطرفة موجودة في غرب ليبيا وتحت رعاية جماعات الإسلام السياسي.

وشدد رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب على التضامن الكامل مع الشعب التونسي رئاسة وشعبا في حربهم ضد الإرهاب.