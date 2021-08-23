اللواء مسعود رحومة يؤدي اليمين القانونية أمام الدبيبة بصفته المدعي العام العسكري

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أدّى، اللواء ركن مسعود رحومة، اليمين القانونية، بصفته المدعي العام العسكري، أمام رئيس حكومة الوحدة بصفته وزير الدفاع، عبدالحميد الدبيبة.

وجرى أداء اليمين الدستورية في مقر مجلس وزراء حكومة الوحدة بالعاصمة طرابلس.

وقال بيان للمكتب الإعلامي لرئيس الحكومة إن “المدعي العام العسكري اللواء ركن مسعود رحومة أدى اليمين القانونية أمام رئيس حكومة الوحدة الوطنية، وزير الدفاع، السيد عبد الحميد الدبيبة”.

رحومة سبق له أن شغل منصب المدعي العام العسكري لحكومة الوفاق الوطني السابقة، وفي 15 مارس 2018 تعرض لعملية اختطاف من قبل مجموعة مسلحة قرب منزله في طرابلس.