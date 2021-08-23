القديري يعلن رغبته للعب مع الأهلي طرابلس

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كشف، مهاجم الاتحاد المصراتي، أحمد القديري، عن رغبته في الانتقال إلى صفوف الأهلي طرابلس بعد تلقيه عرضًا من النادي خلال الأيام الماضية.

وقال القديري، في تدوينة على حسابه الشخصي في “فيسبوك”: “كثر الكلام في الآونة الأخيرة عن قصة انتقالي ”

وتابع: كل الشكر للإخوة إدارة نادي الاتحاد المصراتي، وعلى رأسهم الاستاذ علي ساسي وبقية الإدارة والإداريين، وكل الشكر والود أيضا لجمهور الاتحاد المصراتي العزيز”.

وقال القديري: “تقدم لي نادي الأهلي بنغازي العريق بعرض لشراء عقدي من نادي الاتحاد المصراتي وبعد ذلك، بأيام تقدم نادي الأهلي طرابلس العريق بعرض لشراء عقدي”.

وأضاف: “أشكر الله إني وحتى وإن غادرت نادي الاتحاد المصراتي اعتبر نفسي قد ساهمت في دخول مبلغ كبير لإدارته”.

وأضاف: “ظروف علاج شقيقتي شفاها الله والتي تعالج ومنذ فترة في أحد مستشفيات طرابلس ومصراتة والإخوة إدارة نادي الاتحاد المصراتي يعلمون ويشهدون بذلك. أجد نفسي ورغبتي في الانتقال إلى نادي الأهلي طرابلس وهذه رغبة عائلتي مع كل الشكر لإدارة نادي الاتحاد المصراتي ولإدارة نادي الأهلي ببنغازي”.

وختم القديري: “أنا الآن في أحد مستشفيات القاهرة لعلاج شقيقتي، وليس للتفاوض مع أحد، ولكن أتمنى من إدارة الاتحاد المصراتي تلبية رغبتي للانتقال مع شقيقتي وعائلتي للعيش بطرابلس، مع كامل الاعتذار لنادي الاهلي بنغازي وجماهيره”.