الشركسي: القائمة المسرّبة للسفراء المرشّحين رشوة سياسية لأعضاء ملتقى

23 أغسطس، 2021 1:24 م
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أخبار ليبيا 24

طالب عضو ملتقى الحوار السياسي، أحمد الشركسي، المجلس الرئاسي، برفض القائمة المسرّبة للسفراء المرشّحين من قبل الحكومة.

وقال الشركسي، في بيان عبر صفحته الشخصية بـ فيسبوك، أن مبرر الرفض هو التوزيع “المبتذل” وبطريقة “فاسدة” للسفراء، والتعامل معها على أنها عطايا للأهل الأقارب وشراء ذمم ورشوة سياسية لأعضاء ملتقى الحوار أو غيرهم.

وأضاف أنه يجب على المجلس الرئاسي تحمّل مسؤوليته الأخلاقية والوطنية والسياسية، ورفض هذا الأمر وغيره من الأمور التي تتم بهذه الطريقة بعيدًا عن المنهجية السليمة والمهنية.

وتابع الشركسي، “ينبغي على الجهات المعنية إيقاف هذا القرار، إن صدر، وأن لا تسمح بهذه الأعمال، وأن تضع حدًا لهذه الفضائح”، على حد تعبيره.

23 أغسطس، 2021 1:24 م
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