السيولة والمقاصة أبرز الموضوعات.. الكبير يعقد اجتماعا مع مدراء المصارف التجارية

أخبار ليبيا24

عُقد، اليوم الإثنين، اجتماع موسع بين محافظ مصرف ليبيا المركزي في طرابلس، الصديق الكبير، وإدارة الرقابة على المصارف والنقد، مع المدراء العامون للمصارف التجارية.

وحضر الاجتماع، عدد من مدراء الإدارات بمصرف ليبيا المركزي وشركات الدفع الإلكتروني وشركة معاملات.

وأوضح المركز المصرفي، أنه نُقش بالاجتماع العديد من القضايا أهمها المتعلقة بتطوير القطاع المصرفي وخدمات الدفع الإلكتروني وربط فروع المصارف بالمنظومة المصرفية وموضوع خطة مصرف ليبيا المركزي لتوفير السيولة والمقاصة بين المصارف.