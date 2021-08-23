الدبيبة يشدد على ضرورة التعاون مع البنك الدولي

أخبارليبيا24

شدد رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة اليوم الإثنين على ضرورة التعاون مع البنك الدولي.

وأكد الدبيبة خلال لقاءه وفدًا من البنك الدولي على ضرورة تعاون المصرف المركزي والمؤسسة الليبية للاستثمار والوزارات المختصة مع البنك الدولي في خلق شراكة وتعاون فاعل وملموس، وخلق فرص استثمارية جيدة تدعم الاقتصاد الوطني.

وتناول الاجتماع تقييم التعاون بين المؤسسات الليبية والبنك الدولي، واعتماد خطة العمل المقترحة من البنك الدولي في ليبيا والتي من خلالها سيتم العمل المشترك مع الوزارات المعنية.

يذكر أن الاجتماع تم بحضور وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ورئيسه عادل جمعة، ومدير إدارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي بمجلس الوزراء، ومدير إدارة المؤسسات بوزارة المالية.