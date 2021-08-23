الدبيبة يخصص 100 مليون دينار لأسر الشهداء والمفقودين والمبتورين

أخبار ليبيا 24

خصص رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبدالحميد الدبيبة، الأحد، 100 مليون دينار لرعاية أسر الشهداء والمفقودين والمبتورين.

وجاء ذلك، عقب اجتماع الدبيبة بديوان رئاسة الوزراء في طرابلس، مع رئيس الهيئة العامة لرعاية أسر الشهداء والمفقودين والمبتورين، ومديري عدد من الإدارات ورئيس لجنة الحصر بالهيئة، ورؤساء وممثلي جمعيات “أبطال ليبيا، فاقدي الأطراف، البنيان لذوي الهمم، لا تحزن، ذوي الإعاقة المستديمة بغريان، أبطال ليبيا – الزاوية” المهتمة بملف حقوق الجرحى والمبتورين.

وقال المركز الإعلامي لوزارات وهيئات ومؤسسات حكومة ليبيا عبر فيسبوك، إن رئيس الحكومة أصدر تعليماته لوزارة المالية بإحالة 100 مليون دينار من ضريبة الجهاد لمعالجة أوضاعهم المالية، وفق ما ينص عليه القانون رقم 25 لسنة 2016 الذي خصص 5% من ضريبة الجهاد للهيئة.

يذكر أن الدبيبة كان قد استمع في وقت سابق من الأحد لجميع الصعوبات والمشاكل التي تواجه عمل الهيئة العامة لرعاية أسر الشهداء والمفقودين والمبتورين والتي أثرت سلبًا على تقديم حقوق عائلات الشهداء والمبتورين.