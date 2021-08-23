الخدمات الصحية تستلم مركز التطعيم العام بمجمع سليمان الضراط ببنغازي

23 أغسطس، 2021 11:39 ص
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أخبار ليبيا 24

استكملت اللجنة المشرفة على حملة التطعيم ضد فيروس كورونا بالخدمات الصحية بنغازي، إجراءات استلام مركز التطعيم العام بمجمع سليمان الضراط بالمدينة الرياضية.

وأوضحت اللجنة في بيان لها عبر صفحتها بـ فيسبوك أنها أجرت لتجارب أولية على كيفية التشغيل بواسطة الطاقم الطبي والإداري الذي سيتولى العمل به لاحقاً.

 وأكدت أن الفريق المكلف أجرى تجارب حية لعملية التطعيم وفق الخطوات المتفق عليها بداية من دخول متلقي الطُعم وحتى خروجه، بعد عملية التطعيم مرورًا بالإجراءات التي تستغرق بضع دقائق.

 

 

23 أغسطس، 2021 11:39 ص
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