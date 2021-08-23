الاستعداد للحملة التوعوية للتطعيم ضد كورونا في مدن الجنوب

أخبار ليبيا 24

يستعد المركز الوطني لمكافحة الإمراض لإطلاق المرحلة الثالثة للحملة التوعوية المجتمعية للتطعيم ضد فيروس كورونا في المنطقة الجنوبية.

وجاء ذلك في اجتماع عقد مدير المركز الوطني لمكافحة الأمراض، حيدر السائح، مع الممثل الخاص لصندوق الأمم المتحدة للطفولة ليونيسيف وعمداء بلديات الغريفة وبنت بيه.

وبحسب الصفحة الرسمية للمركز، يهدف الاجتماع إلى مناقشة انطلاق المرحلة الثالثة للحملة التوعوية والوقوف على الجهوزية لمراكز التطعيم.

بالإضافة إلى تقديم المشورة الفنية والصحية لكافة العاملين والمنفذين للحملة الوطنية للتطعيم ضد فيروس كورونا وذلك نتيجة ارتفاع مؤشر الإصابة بالفيروس وتلبية لنداء المنطقة الجنوبية.