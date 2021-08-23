الاتحاد يعلن تعاقده مع 4 لاعبين جدد

23 أغسطس، 2021 8:08 م
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فريق الاتحاد
فريق الاتحاد

أخبارليبيا24

أعلنت إدارة نادي الاتحاد عن تعاقدها مع أربعة لاعبين جدد لينضموا رسميا لصفوف بطل ليبيا هذا الموسم.

وذكرت إدارة نادي الاتحاد في تغريدة عبر حسابها الرسمي أنها أكملت إجراءات انتقال عمر بلحاج قادما من (المحلة)، ومحمد الأجنف من (الأولمبي) وعبد العزيز اللصي من (الشط) وعبد المالك الرابطي من (أبوسليم).

وكان الاتحاد قد قدم قائمته الأفريقية خلال الفترة الماضية دون أن يعلن عنها عبر وسائل الإعلام.

من جانب آخر كشفت مصادر صحفية عن انتقال أحمد الهرام “الكوري” للاتحاد وسيتم تقديمه رسميا في وقت لاحق وتأتي هذه التعاقدات في إطار تحضيرات نادي الاتحاد لخوض منافسات دوري أبطال أفريقيا هذا الموسم، حيث سيواجه فريق “كي إم كي” من زنجبار في الدور التمهيدي الأول.

23 أغسطس، 2021 8:08 م
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