استرجاع أرض منهوبة لمالكها في غوط الشعال

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نجحت قوة من فرع إدارة إنفاذ القانون طرابلس بالإدارة العامة للعمليات الأمنية، اليوم الإثنين، في استرجاع قطعة أرض منهوبة من أحد المواطنين بمنطقة غوط الشعال، وذلك بناء على تعليمات النائب العام.

وقالت الإدارة العامة للعمليات الأمنية، إن القوة توجهت لمكان قطعة الأرض وتم استرجاعها وتسليمها لمالكها الشرعي، الذي نُهبت منه من قبل مجموعة خارجة عن القانون.

وأكدت الإدارة، أنه ستتم ملاحقة وضبط المجموعة الخارجة عن القانون، التي قامت بالاعتداء على هذه الأرض ونهبها وتقديمهم للعدالة لينالوا الجزاء العادل.