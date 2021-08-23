إحباط محاولة خطف في بنغازي وضبط الجناة

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تمكنت قوة أمنية تابعة لمركز شرطة المدينة ببنغازي من ضبط شخصين يحملان الجنسية التشادية متلبسين أثناء محاولة خطف مواطن وتهديده بسكين.

وأوضح مكتب الإعلام الأمني بمديرية أمن بنغازي، الأحد، أن قوة أمنية من مركز المدينة وأثناء أعمال البحث والتحري ولمعاينة الحالة الأمنية في نطاق اختصاص المركز اشتبهت في إحدى المركبات أثناء قيام أحد مستقليها بالقفز من على متنها أثناء مرورها أمام طريق الكورنيش محاولا الهروب من شخصين حاولا اختطافه.

وعلى الفور قام أعضاء المركز بفحص مستقلي السيارة وضبط شخصين يحملان الجنسية التشادية متلبسين بالجرم المشهد في محاولة خطف مواطن واستدراجه من منطقة سيدي اخريبيش إلى منطقة القوارشة وتهديده بسكين.

وأشارت المديرية أن القوة الأمنية تمكنت من إحباط عملية الخطف وضبطت الجناة واتخذت الإجراءات القانونية وعرضهما على النيابة العامة لتولي التحقيقات حسب الإجراءات الأمنية المتبعة.