مصدر يكشف لـ”أخبارليبيا24″ تفاصيل الانفجار الإرهابي في زلة

22 أغسطس، 2021 3:11 م
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تفجير إرهابي_زلة
تفجير إرهابي_زلة

أخبارليبيا24- خاص

كشف رئيس الفرع البلدي زلة يوسف لاحيول تفاصيل الانفجار الإرهابي الذي استهدف البوابة التي يتمركز بها أعضاء الكتيبة 174 مشاه – زلة التابعة للمنطقة العسكرية الوسطى “القيادة العامة”.

وقال لاحيول في تصريح لـ”أخبارليبيا24″ اليوم الأحد، إن السيارة المفخخة يقودها شخص واحد فقط، ودخلت مسرعة إلى البوابة قبل انفجارها.

وأضاف رئيس الفرع البلدي أن الإرهابي توجه مسرعاً نحو الجبال بحكم أن المنطقة القريبة من البوابة جبلية، وشرع بإطلاق الرصاص على أعضاء الكتيبة، وانتهى الاشتباك بمقتل الإرهابي متأثراً بجراحه أثناء نقله إلى المستشفى بعد إصابته.

وأوضح لاحيول، أنه لم تسجل أي أضرار بشرية في صفوف الجنود وأعضاء مركز شرطة زلة، والأضرار كانت مادية فقط في نقطة التفتيش “البوابة”.

وأشار رئيس الفرع إلى أن المنطقة تعتبر جبلية – صحراوية، ومتداخلة مع المنطقة الجنوبية ما يجعها هدفاً، فلا يخفى على أحد الاوضاع الأمنية في المنطقة الجنوبية.

وكان الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة، اللواء أحمد المسماري، كشف اليوم الأحد، عن وقوع هجوم إرهابي عبر سيارة مفخخة على بوابة أمنية بمدينة زلة دون وقوع خسائر بشرية بين العناصر الأمنية.

المسماري أوضح في بيان عبر صفحته الرسمية بـ “فيسبوك”، أن انتحاريا من ذوي البشرة السمراء قام بالهجوم على البوابة عبر سيارة مفخخة وتم التصدي له من قبل العناصر الأمنية بالبوابة وإصابته إصابة بليغة توفي على إثرها بعد إسعافه للمستشفى.

22 أغسطس، 2021 3:11 م
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