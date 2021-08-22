مشايخ بلديات الهلال النفطي يتهمون وزير النفط بزرع الفتنة داخل المؤسسات

أخبار ليبيا 24

انتقد أهالي تجمع بلديات الهلال النفطي، ما أسموه القرارات غير المسؤولة الصادرة عن وزير النفط بحكومة الوحدة الوطنية، محمد عون، والتي تتسبب بنشر الفتنة وإحداث حالة انقسام داخل المؤسسة وفق قولهم.

وقال بيان صادر عن أعيان ومشايخ وحكماء البلديات وبعض القوى المدنية إن الوزير يعبث بمقدرات المؤسسات النفطية، حتى أنه تسبب في حالة انقسام وفتنة على الرغم من توحيد البلاد، مؤكدين أن المؤسسة النفطية لم تشهد حالة انقسام في وقت كانت البلاد كلها مقسمة، إلا أن تصرفات الوزير تزيد الوضع سوءً .

وقال البيان إن الوزير بدلا من أن يكون سببا في زيادة عائدات النفط الذي يمثل مصدر الدخل الرئيسي للشعب الليبي، راح يزرع الفتن في المؤسسات النفطية.

وطالب البيان مجلس النواب، ورئيس حكومة الوحدة الوطنية، ولجنة 5+5، والبعثة الأممية للدعم في ليبيا بوضع حد للتصرفات التي يقوم بها الوزير.