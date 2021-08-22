مباحث جوازات طبرق تطلق حملة بعنوان (وطن بلا مخالف) تستهدف العمالة الوافدة

أخبارليبيا24- خاص

قال مدير مكتب مباحث الجوازات في طبرق عقيد علي الغزالي اليوم الأحد إن حملة ستنطلق في المدينة تحت عنوان (وطن بلا مخالف) تستهدف العمالة الوافدة.

وأضاف الغزالي لـ”أخبارليبيا24″ أن أي وافد لديه إجراء رسمي في الدخول إلى ليبيا سيتم حصره ومنحه بطاقة حصر.

وتابع مدير المكتب أن الحملة ستنطلق بمدينة طبرق وفي نطاق حدودنا الإدارية لمكتب مباحث الجوازات من أمساعد شرقاً وإلى عين الغزالة غرباً وإلى الجغبوب جنوباً.

وأشار الغزالي إلى أنه بالنسبة لمن ليس لديه جواز سفر سيتم ضبطه وتحويله إلى مركز مكافحة الهجرة غير الشرعية تمهيداً لترحيله.

وأوضح مدير المكتب أن المرحلة الأولى من الحملة ستكون بالمنطقة الصناعية في الورش، داعيًا المواطنين الليبيين التعاون معهم أثناء الحملة التي ستكون في صالح الوطن.

وذكر الغزالي أن وجود العمالة غير القانونية تسبب لنا في مشاكل في البنية التحتية والتركيبة السكانية مما يؤثر سلباً على الأمن القومي للبلاد.