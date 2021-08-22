ليبيا تسجل 1722 إصابة جديدة بـ كورونا و34 حالة وفاة

أخبار ليبيا 24

أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض تسجيل 1722 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و34 حالة وفاة و959 حالة شفاء خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأوضح المركز أنه تسلم، السبت، 7260 عينة للكشف عن فيروس كورونا، حيث تبين سلبية 5538عينة، وإيجابية 1722 عينة بنسبة 23.7% من إجمالي العينات المفحوصة.

وبذلك ترتفع الحصيلة الإجمالية لإصابات الفيروس منذ ظهوره في ليبيا بمارس 2020، إلى 295 ألفًا و254 حالة بينها 78 ألفًا و3 حالات نشطة، و213 ألفًا و200 شفاء، و4051 وفاة.

وكان قد أعلن المركز البدء في إعطاء الجرعة الثانية من لقاح “أسترازينيكا” في 19 أغسطس الجاري للذين تلقوا الجرعة الأولى من اللقاح، على أن تكون قد مضت على تلقيهم الجرعة الأولى فترة أربعة أسابيع على الأقل.