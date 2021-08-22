فتح باب القبول للنساء للانضمام إلى جهاز الشرطة في سرت تفعيل وحدة الحرس البلدي النسائية لمتابعة كافة الأنشطة الحرفية والتجارية

أخبار ليبيا 24

أعلنت مديرية أمن سرت اليوم الأحد، عن فتح باب القبول للعنصر النسائي للانضمام في جهاز الشرطة بالمديرية .

وقالت الصفحة الرسمية للمديرية إن فيسبوك، إن المديرية طلبت من الراغبات في الالتحاق بدورة تدريبية مراجعة لجنة القبول بمديرية أمن سرت .

وفي وقت سابق، جرى الاتفاق على تفعيل وحدة الحرس البلدي النسائية في سرت للقيام بمتابعة كافة الأنشطة الحرفية والتجارية ومنها محال مزينات النساء ومحال بيع الحلويات وذلك من حيث توفر الإجراءات القانونية والصحية والنظافة .

يشار إلى أن مدينة سرت عاشت سنوات عجاف بسبب سطوة التنظيمات الإرهابية على مفاصل المدينة وارتكابها أبشع الجرائم ضد المدنيين والنشطاء والعسكريين من قتل وخطف وعمليات اغتيال وتعذيب.