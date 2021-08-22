على رأسها إحياء ليبيا .. اعتماد “8” أحزاب .. رفض حزب “بوسهمين” على رأسها إحياء ليبيا اعتماد "8" أحزاب .. رفض حزب "بوسهمين"

أخبار ليبيا 24 – متابعات

رفضت لجنة شؤون الأحزاب التابعة لوزارة العدل بحكومة الوحدة الوطنية، اعتماد تيار يا بلادي، وليبيا الوطن، وحزب الجموع، والتجمع الوطني الحر، إضافة إلى حزب القمة.

واعتمدت لجنة شؤون الأحزاب التابعة لوزارة العدل، 8 أحزاب لممارسة العمل السياسي بعد تلقيها 13 ملفًا للحصول على اعتماد.

نبذة عن الأحزاب التي تم رفضها

“تيار يا بلادي” الذي دعا إليه رئيس المؤتمر الوطني العام المنتهي ولايته، نوري أبوسهمين، ما هو إلا واجهة جديدة لمشروع قديم بدأه إبّان ترأسه للمؤتمر الوطني العام مع مجموعة من أعضاء المؤتمر من أصحاب الميول المتطرفة تحت مسمى “كتلة الوفاء للشهداء”.

ومن بين الأحزاب المرفوضة أيضًا “حزب ليبيا الوطن” ذو المرجعية الإسلامية ومن بين أهم قادته المؤسسون هو الإرهابي المدعو “عبد الحكيم بلحاج” .

“حزب القمة” والذي يترأسه عبد الله ناكر وهو مؤسس ورئيس المجلس العسكري في مدينة الزنتان، والذي يسيطر على أغلب عناصر المليشيات والجماعات الخارجة عن القانون منذ 2011 .

ويضم هذا المجلس أكثر من 22 ألف مسلح، وهو على علاقة قوية بالإرهابي “علي الصلابي” المعروف بـ”قرضاوي ليبيا”.

وفي ذات الشأن، قال رئيس مصلحة الأحوال المدنية وعضو اللجنة محمد بالتمر، إن اللجنة عقدت اليوم الأحد اجتماعها الثالث لهذا العام، واستعرضت الطلبات المقدمة إليها من الأحزاب لتسجيلها ومنحها التصريح لممارسة العمل السياسي.

بالتمر أوضح في تصريحات صحفية أن الأحزاب التي تحصلت على الموافقة هي : “تجمع معا لأجل ليبيا”، والحزب الوطني الليبي”، و”ليبيا للجميع”، ونداء القرضابية””، و”الحركة الوطنية الليبية”، و”صوت الشعب”، و”إحياء ليبيا”، و”تجمع تكنوقراط ليبيا”.

وأضاف عضو لجنة الأحزاب، أن اللجنة تهيب الراغبين في تأسيس أحزاب سياسية بضرورة مراعاة الشروط المنصوص عليها قانونا عند تقديم ملفاتهم لجنة شؤون الأحزاب السياسية التابعة لوزارة العدل.