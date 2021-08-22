على خليفة قضية قتل .. إضرام النار بعمارة سكنية في طبرق

تسييري طبرق يطالب الجهات الأمنية بالقبض على الجناة لفرض سيادة القانون

22 أغسطس، 2021 7:35 م
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بلدية طبرق
بلدية طبرق

أخبار ليبيا 24 – خاص

أدان المجلس التسييري لبلدية طبرق بشدة حرق عمارة سكنية مقابل مقر البلدية وسط المدينة.

ودعت المجلس التسييري في بيان تابعته وكالة أخبار ليبيا 24، الجهات الأمنية كافة للقيام بواجبها نحو الجناة وفرض سيادة القانون، حتى لا يكون العمل مدعاة إلى الفوضى، ويتم تطبيق القانون مهما كانت الأسباب والمبررات.

يذكر أن شخص قام بجلب إطارات ووضعها أمام العماره السكنية التي أخليت من سكانها قبل عامين على خليفة قضية قتل، وقام بسكب وقود ورماية بالسلاح عليها حتى أضرمت النيران.

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