ضبط مصريين في بنغازي مطلوبين على ذمة قضايا “قتل” في بلادهم

أخبارليبيا24- خاص

أكد رئيس وحدة التحقيق والتحري في جهاز المباحث والأدلة الجنائية فرع المرج والساحل والحزام الرائد عادل العلواني، القبض على شخصين من الجنسية المصرية مطلوبين على ذمة قضايا في بلادهم.

وأضاف العلواني في تصريح لـ”أخبارليبيا24″ اليوم الأحد أن المقبوض عليهم من أصحاب السوابق ولديهم قضيتي قتل.

وأشار رئيس الوحدة إلى أن المقبوض عليهم دخلوا إلى ليبيا بطريقه غير مشروعة بعد تسللهم كمهاجرين غير شرعيين، مؤكدًا أن القبض عليهم كان في منطقة اللثامة بمدينة بنغازي وهم قيد التحقيق الآن.

وأوضح العلواني أن عملية القبض تمت بعد وردت معلومات حول وجود شخصين لديهم أنشطه مشبوهة منذ وصولهم قبل أسبوعين من الآن يقيمون في جراجات في اللثامة.

ولفت رئيس الوحدة إلى أنه وجدت في هواتفهم المحمولة صوراً لهم رفقة أسلحة وذخائر، مؤكدًا أنه بعد انتهاء التحقيقات معهم سيتم تسليمهم للجهات المختصة.